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Культ Вайсо

04.11.2017 19:30
Культ Вайсо

Опубликован свежий кадр из комедийного байопика Джеймса Франко «Горе-творец». Сюжет ленты рассказывает реальную историю о создании «Комнаты» Томми Вайсо ‒ одного из худших фильмов в истории кино.

В 2003 году фриковатый европейский иммигрант Томми Вайсо снял киноадаптацию своей пьесы «Комната», выступив в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Из рук вон плохо срежиссированная лента с нелогичным обрывочным сюжетом, нелепыми диалогами и никудышной актерской игрой была высмеяна критиками, но впоследствии приобрела культовый статус и титул «Гражданина Кейна” плохих фильмов».

Спустя 10 лет актер Грег Сестеро, сыгравший в «Комнате» роль Марка, опубликовал мемуары под названием «The Disaster Artist», где осветил историю создания легендарного фильма, а также поведал о своих отношениях с эксцентричным Томми Вайсо (который до сих пор уверен, что снял шедевр). В феврале 2014-го компания Сета Рогена приобрела права на экранизацию книги.

Джеймс Франко стал не только режиссером байопика, но и воплотил образ Вайсо. Его брат Дэйв Франко исполнил роль Грега Сестеро, а Джош ХатчерсонЗак ЭфронДжеки УиверЭри Грейнор, Эндрю Сантино, Нэйтан Филдер и Джун Дайэн Рафаэль сыграли остальных участников каста «Комнаты».

Также в состав «Горе-творца» вошли Сет Роген, Хэннибал БёрессШэрон СтоунЭлисон БриЗои Дойч, Пол ШирМелани ГриффитШуга Лин БёрдКристофер Минц-ПлассеКейт АптонДжеррод Кармайкл и режиссер Джудд Апатоу. Камео получили Брайан КрэнстонЗак БраффДэвид ДеКото, а также сами Вайсо и Сестеро.

Выход картины в американский прокат состоится 8 декабря. Международной дистрибуцией фильма занимаются Warner Bros., на данный момент не уточняющие даты релиза «Горе-творца» в других странах.

 

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