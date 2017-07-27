Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Зубастые пушистики.
10 лучших фильмов об оборотнях
Светлое будущее.
9 главных блокбастеров ближайших лет
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
100500 оттенков серого.
10 современных режиссеров объясняют, почему сняли черно-белое кино в 21-м веке
У нас на районе….
15 фильмов о гопниках со всего света
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Кусочек рая

27.07.2017 16:10
Кусочек рая

Дебютный трейлер комедийного детектива «Субурбикон» – новой режиссерской работы Джорджа Клуни, в основу которой лег ранний сценарий братьев Коэн. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон, Джулианна Мур и Оскар Айзек.

В центре сюжета находится солнечный «Субурбикон» – пригородное сообщество вечно улыбающихся людей, живущих где-то в самом сердце Центральной Америки. Тут есть и красивые, доступные дома, и ухоженные зеленые газоны. Вот она – американская мечта образца 1959-го года. Но, несмотря на то, что семья Лоджев является основой этой самой счастливой общины, их мир переворачивается вверх дном, когда при ограблении погибает мать маленького Ника Лоджа. Любопытство берет верх над ребенком, и он начинает подозревать, что всё окружающее его не такое радужное, каким казалось до этого. Он начинает упорно докапываться до истины, но все попытки мальчика разобраться в происходящем жестко пресекаются его отцом Гарднером (Мэтт Дэймон), который, дабы сохранить паритет в семье, вводит новые правила домашнего порядка. Казалось бы, ничего теперь изменить нельзя, ведь Ник не может тягаться с взрослыми, но вскоре у него появляется шанс, когда по соседству заселяется первая темнокожая семья.

Сценарий «Субурбикона» был создан Итаном и Джоэлом Коэнами еще в 1980-х, и впоследствии был переделан самим Клуни и его постоянным соавтором Грантом Хесловом. В актерский состав также вошли Меган Фергюсон, Гленн Флешлер, Мара Фэйрклаф, Майкл Коэн, Джек Конли и другие.

В широком прокате лента окажется 2 ноября.

 
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кто в доме хозяин?. 10 кинозвезд, защитивших свой тыл успешными женами (Евгений Ухов, Film.ru)
22.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Кто в доме хозяин?

Патриархальное общество дано разделило человечество по половому признаку – мужчина должен быть добытчиком и защитником, а женщине уготовано хранение домашнего очага и продолжение рода  →
Все, что нажито непосильным трудом. 16 голливудских звезд-коллекционеров (Евгений Ухов, Film.ru)
26.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Все, что нажито непосильным трудом

В Голливуде полно коллекционеров, и собирают актеры и режиссеры самые неожиданные вещи. С некоторыми «звездными» коллекциями мы вас сегодня и познакомим  →
Стригите это немедленно!. 13 актеров, которым не идут длинные волосы (Евгений Ухов, Film.ru)
03.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Стригите это немедленно!

В современном кинематографе костюмеры, гримеры и специалисты постпродакшена могут сделать практически все – превратить интеллигентного актера в зеленого громилу, состарить или омолодить...  →
Мэтт Дэймон на страже Великой Китайской стены. Fail или win? (Артем Заяц, Film.ru)
04.08.2016
Артем Заяц, Film.ru

Мэтт Дэймон на страже Великой Китайской стены

Трейлер «Великой стены» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Многие азиаты в соцсетях возмутились, что в историческом блокбастере о Китае, полностью снятом в Поднебесной, главную роль...  →
Есть возможность выйти замуж за принца…. 12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров (Евгений Ухов, Film.ru)
14.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Есть возможность выйти замуж за принца…

Неприступность голливудских звезд – одно из самых главных правил индустрии. Казалось бы, подобраться к такому бастиону непросто, но перед истиной любовью ничто не может устоять  →
Фоторепортаж: "Мартовские иды" в Венеции. Венецианский кинофестиваль
01.09.2011

Фоторепортаж: «Мартовские иды» в Венеции

Джордж Клуни представил на 68 Венецианском кинофестивале свой фильм «Мартовские иды»… Больше информации о Венецианском кинофестивале вы можете узнать здесь.  →
показать еще

Новости по теме

26.07.2017
Мэтт Дэймон на первых кадрах из новой ленты Джорджа Клуни.
10.02.2017
Рэпер Coolio должен был сыграть Пугало в «Бэтмене» Шумахера.
11.01.2017
Постер эпика «Великая стена» с Мэттом Дэймоном.
16.12.2016
Мэтт Дэймон завидует Бену Аффлеку из-за роли Бэтмена.
08.12.2016
Джордж Клуни не любит оригинальных «11 друзей Оушена».

 

Свежие рецензии


Главное

Рано радуетесь!
08:00
Рано радуетесь!
11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем
Слово из четырех букв
25.07
Слово из четырех букв
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
Уговор дороже денег
24.07
Уговор дороже денег
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Искусство проиграть
23.07
Искусство проиграть
10 лучших фильмов о военных поражениях
Мы его теряем!
22.07
Мы его теряем!
10 фильмов, в которых от главной звезды избавляются уже в первом акте
Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 шокирующих смертей ведущих героев телесериалов 10 шокирующих смертей ведущих героев телесериалов
10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам 10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам
7 киноспособов справиться с ожившей мумией 7 киноспособов справиться с ожившей мумией
10 голливудских звезд, совершивших камбэк 10 голливудских звезд, совершивших камбэк
10 главных киногероев 70-х 10 главных киногероев 70-х
10 голливудских актеров, которые за год сыграли больше всего ролей 10 голливудских актеров, которые за год сыграли больше всего ролей

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть