Легенда на троне

Вышел новый тизер приключенческого эпика «Меч Короля Артура», снятого Гаем Ричи. Образ титульного персонажа примерил на себя Чарли Ханнэм, а роль мага-злодея Вортигерна исполнил Джуд Лоу.

Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Вызвав мгновенно силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Теперь судьба всей Англии в его руках. Сумеет ли молодой Артур вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон и объединить народ?

Сценарий написал Джоби Хэролд («Робин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат и Дэвид Бекхэм.

Российский релиз «Меча Короля Артура» намечен на 11 мая.