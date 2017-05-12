Лошадка Ника

Кристофер Мелони в образе наемного убийцы Ника Сакса на первом кадре из сериала «Хэппи!» канала SyFy, основанного на одноименной мини-серии комиксов Гранта Моррисона и Дарика Робертсона.

В центре сюжета находится Ник Сакс – бывший коррумпированный полицейский, а ныне киллер, жизнь которого состоит сплошь из выпивки, случайных убийств, бездушного секса, экземы и предательства. На хвосте у Ника сидят копы, гангстеры и чудовищный убийца детей в костюме Санты Клауса. Теперь весь мир Сакса изменится, поскольку ему нужно спасти девочку, объединившись в команду с её воображаемым другом – маленьким и крайне позитивным пегасом-единорогом по имени Хэппи.

Исполнительными продюсерами и сценаристами шоу выступят сам Грант Моррисон и Брайан Тэйлор (дилогия «Адреналин», «Призрачный гонщик 2»). Последний также снимет пилотный эпизод «Хэппи!». В касте также значатся Патрик Фишлер, Карли Салливан, Бобби Мойнихэн, Лили Мирожник, Джозеф Д. Райтман и другие.

Дата выхода сериала на экраны пока что не разглашается.