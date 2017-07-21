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Лучшие истории

21.07.2017 16:45
Лучшие истории

В Сеть попал зарубежный промо-ролик супергеройского сериала «Защитники» с участием Стэна Ли (и еще одного гостя). Премьера кроссовера четырех телепроектов Netflix по комиксам Марвел с Чарли Коксом, Кристен Риттер, Майком Колтером и Финном Джонсом ожидается 18 августа.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка ДарвиллРозарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие. 

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