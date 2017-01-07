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Лыжи Дизеля

07.01.2017 09:00
Лыжи Дизеля

Стал доступен новый отрывок из боевика «Три икса: Мировое господство», где Вин Дизель (видимо, переигравший в «Кредо убийцы») совершает экстремальный «прыжок веры» с коммуникационной башни прямо в джунгли.

Суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

За постановку отвечает режиссер Д.Дж. Карузо («Забирая жизни», «На крючке»), а в каст вошли Сэмюэл Л. ДжексонНина ДобревТони ДжаРори МакКэннРуби РоузДонни ЙенНикки ДжемТони Коллетт и другие.

Российский релиз триквела «Трех иксов» намечен на 19 января.

 

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