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Маг электричества

21.01.2017 23:30
Маг электричества

Опубликован первый кадр из биографической драмы «Война токов» с участием Бенедикта Камбербэтча в образе знаменитого изобретателя Томаса Эдисона. Продюсирует ленту Тимур Бекмамбетов, а в состав также вошли Том Холлэнд, Майкл Шеннон, Николас Холт и Кэтрин Уотерстон.

В конце XIX-го века потребность в электричестве выросла настолько, что в США развернулась настоящая битва за поставку электроэнергии. Знаменитые изобретатели Томас Эдисон (Камбербэтч) и Джордж Вестингауз (Шеннон) представляли две соперничающих компании, и их патентная война гремела на весь мир. Это противостояние получило название «Война токов», из-за того, что Эдисон продвигал постоянный ток, а Вестингауз – переменный.

Холт исполняет роль другого легендарного ученого-изобретателя, Никола Теслы, а Кэтрин Уотерстон достался образ жены Вестингауза. Режиссерское кресло занимает Альфонсо Гомез-РеджонЯ, Эрл и умирающая девушка»), а за сценарий отвечает Майкл МитникВинил»). Продюсерами, помимо Бекмамбетова, выступают Гарретт Баш и Стивен Зэйллиан.

О дате выхода «Войны токов» на широкие экраны не сообщается.

 

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