Магия Бэтсона

Как сообщают The Hollywood Reporter, сценаристом супергеройского блокбастера DC и Warner Bros. «Шазам» назначен Генри Гэйден, известный по работе над подростковым sci-fi проектом «Внеземное эхо».

Сюжет рассказывает о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться в супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Изначально сценарий разрабатывался Дарреном Лемке («Шрэк навсегда», «Ужастики»), но позднее он переключился на сиквел «Ужастиков», уступив место Гэйдену. Главным злодеем должен был стать Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона, однако теперь персонаж Скалы получит свой сольный фильм и в «Шазаме» появляться пока что не планирует.

Выход блокбастера в широкий прокат ожидается в 2019 году.