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Бросив Шазама

20.01.2017 08:30
Бросив Шазама

Супергеройской ленты «Шазам» для такой звезды, как Дуэйн Джонсон, оказалось слишком мало, и теперь его антигерой Чёрный Адам получит свой отдельный фильм. Также стало известно, что дебют Скалы в расширенной вселенной DC может состояться еще до выхода сольной картины.

Первое появление Джонсона в образе Чёрного Адама ожидается в «Аквамене» Джеймса Вана. Что же касается «Шазама», то он пойдет своей дорогой: релиз состоится позднее, а его центральным суперзлодеем вместо Адама станет некто другой. Возможно Дуэйну найдется место в сиквеле, но об этом еще слишком рано судить.

 

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