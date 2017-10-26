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Маньяк Джек

26.10.2017 16:00
Маньяк Джек

Мэтт Диллон на первом кадре из детективного триллера «Дом, который построил Джек» ‒ новой картины от режиссера Ларса фон Триера. Также в актерский состав входят Ума Турман, Бруно Ганц, Райли Кио, Эд Спелирс, Шавон Фэллон и Софи Граболь.

Действие сюжета ленты развернется в Вашингтоне и будет посвящено 12 годам из жизни серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который сам же и поведает свою историю от первого лица.

«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».

Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке”».

Премьера «Дома, который построил Джек» ожидается в 2018-м году.

 

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