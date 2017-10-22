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Маршрут смерти

22.10.2017 00:00
Маршрут смерти

Опубликован новый баннер детективного триллера «Убийство в Восточном экспрессе» от режиссера Кеннета Браны. В каст фильма вошли Джонни Депп, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Джуди Денч, Дейзи Ридли и другие. 

Зима. Стамбул. Знаменитому бельгийскому сыщику Пуаро срочно нужно попасть в Великобританию, но все места на поезд уже раскуплены. «Восточный экспресс» – так называется этот поезд,который вот-вот покинет город. К счастью, одним из его пассажиров оказывается директор компании, которой принадлежит экспресс, и он находит место для Пуаро. Поистине удивительное место, в котором собрались люди разных национальность и убеждений, но сыщика это мало интересует, поэтому позже он отходит ко сну. Ночью из-за вьюги и снегопада поезд вынужденно останавливается, и сыщику сообщают, что совершено убийство. Окно открыто, дверь купе заперта изнутри. Великому сыщику предстоит раскрыть это нелегкое дело, в котором почти у каждого пассажира был мотив для совершения преступления.

Сценарий написал Майкл Грин, работавший над «Логаном», «Чужим: Завет» и «Бегущим по лезвию 2049». В продюсеры проекта от 20th Century Fox записались такие небезызвестные персоны, как Ридли СкоттСаймон Кинберг и Марк Гордон.

На российские экраны «Убийство в Восточном экспрессе» попадет 9 ноября.

 

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