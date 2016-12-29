Следом за Кэрри Фишер ушла из жизни мать актрисы, Дебби Рейнольдс. Звезда «Поющих под дождем» скончалась от инсульта в возрасте 84 лет, занимаясь организацией похорон своей дочери.

Прорывом в карьере Рейнольдс стала роль в фильме «Три маленьких слова», за которую она была номинирована на «Золотой глобус». Свою первую главную роль, тут же сделавшую её популярной, актриса сыграла уже в 19 лет, в «Поющих под дождем» с Джином Келли и Дональдом О'Коннором.

Затем последовали роли в таки проектах, как «Свадебный завтрак», «Свёрток для Джоя» и «Непотопляемая Молли Браун», принесших ей несколько номинаций на «Золотой глобус» и премию Национального совета кинокритиков США.