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Мать Леи

29.12.2016 08:57
Мать Леи

Следом за Кэрри Фишер ушла из жизни мать актрисы, Дебби Рейнольдс. Звезда «Поющих под дождем» скончалась от инсульта в возрасте 84 лет, занимаясь организацией похорон своей дочери.

Прорывом в карьере Рейнольдс стала роль в фильме «Три маленьких слова», за которую она была номинирована на «Золотой глобус». Свою первую главную роль, тут же сделавшую её популярной,  актриса сыграла уже в 19 лет, в «Поющих под дождем» с Джином Келли и Дональдом О'Коннором.

Затем последовали роли в таки проектах, как «Свадебный завтрак», «Свёрток для Джоя» и «Непотопляемая Молли Браун», принесших ей несколько номинаций на «Золотой глобус» и премию Национального совета кинокритиков США.

 

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