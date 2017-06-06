Мечты Мигеля

Появился свежий постер мультфильма «Тайна Коко» от Disney и Pixar, сюжет которого посвящен истории мальчика Мигеля, мечтающего стать музыкантом, несмотря на семейный запрет.

Несмотря на давнее семейное табу, установленное еще предками, двенадцатилетний мальчик Мигель (Энтони Гонсалес) всю свою жизнь мечтает стать музыкантом. Таким же как его кумир и идол, опытный певец по имени Ернесто де ля Круз (Бенджамин Брэтт). В отчаянии, но не сломленный ненавистной ему семейной традицией, Мигель оказывается втянутым в цепочку загадочных событий. В процессе происходящего ему на пути попадается очаровательный плут по имени Гектор (Гаэль Гарсиа Берналь), вместе они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы разгадать все секреты, связанные с историей семьи Мигеля.

В отечественный прокат «Тайна Коко» попадет 23 ноября.