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Мэтт и Арло

04.05.2017 12:00
Мэтт и Арло

Amazon Studios разрабатывают новый комедийный сериал с Джеффом Голдблюмом и Дэнни ДеВито в главных ролях. Актеры сыграют участников некогда популярного музыкального дуэта, которым предстоит заново воссоединиться.

В центре сюжета находятся музыканты Мэтт Дауни (Голдблюм) и Арло Финклман (ДеВито), которым предстоит воссоздать свой дуэт, несмотря на давнюю ненависть к друг другу. Безуспешные попытки примирения вынуждают героев обратиться за помощью к тем, кто когда-то любил этих двух идиотов: женам, бывшим женам, детям, менеджерам, друзьям, любовницам и прочим.

Над сценарием пока что безымянного телепроекта работает Тим ЛонгСимпсоны»). Продюсированием сериала займутся Брайан Грэйзер, Фрэнси Кэлфо и сами Голдблюм с ДеВито.

 

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