Мэтт и Арло

Amazon Studios разрабатывают новый комедийный сериал с Джеффом Голдблюмом и Дэнни ДеВито в главных ролях. Актеры сыграют участников некогда популярного музыкального дуэта, которым предстоит заново воссоединиться.

В центре сюжета находятся музыканты Мэтт Дауни (Голдблюм) и Арло Финклман (ДеВито), которым предстоит воссоздать свой дуэт, несмотря на давнюю ненависть к друг другу. Безуспешные попытки примирения вынуждают героев обратиться за помощью к тем, кто когда-то любил этих двух идиотов: женам, бывшим женам, детям, менеджерам, друзьям, любовницам и прочим.

Над сценарием пока что безымянного телепроекта работает Тим Лонг («Симпсоны»). Продюсированием сериала займутся Брайан Грэйзер, Фрэнси Кэлфо и сами Голдблюм с ДеВито.