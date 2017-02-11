Мэйв на Соколе

Британская актриса Тэнди Ньютон (Мэйв из «Мира Дикого Запада») планирует сыграть в спин-оффе «Хан Соло: Звездные войны. Истории», съемки которого стартовали в конце января. Подробности о роли, которую исполнит Ньютон, не разглашаются.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, его друга Лэндо Калриссиана – Дональд Гловер, а наставника по имени Гаррис Шрайк – Вуди Харрельсон. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значится Фиби Уоллер-Бридж, которая воплотит образ первого женского дроида в истории «Звёздных Войн».

Релиз космического блокбастера ожидается 25 мая 2018 года.