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Мэйв на Соколе

11.02.2017 19:00
Мэйв на Соколе

Британская актриса Тэнди Ньютон (Мэйв из «Мира Дикого Запада») планирует сыграть в спин-оффе «Хан Соло: Звездные войны. Истории», съемки которого стартовали в конце января. Подробности о роли, которую исполнит Ньютон, не разглашаются.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, его друга Лэндо Калриссиана – Дональд Гловер, а наставника по имени Гаррис Шрайк – Вуди Харрельсон. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значится Фиби Уоллер-Бридж, которая воплотит образ первого женского дроида в истории «Звёздных Войн».

Релиз космического блокбастера ожидается 25 мая 2018 года.

 

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