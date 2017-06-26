Молодая энергия

Первый трейлер музыкальной драмы «Хит» с Софьей Озеровой и Аленой Тойминцевой в главных ролях. Сюжет посвящен двум девушкам из провинции, приехавших в Москву с желанием добиться успеха, и тем трем дням, которые изменили их жизнь.

Главные героини фильма – две девушки Юля и Катя – красивы, юны, доверчивы, азартны и смешны в своем желании добиться успеха. Юля – студентка кафедры архитектуры, мечтающая создать проект невероятного здания и стать знаменитой. Катя – фотограф и певица, которая грезит о том, чтобы стать звездой и петь на сцене. Хотя девушкам пока не хватает везения, они понимают: Москва слезам не верит. Каждая из них своим путем пробивается к собственному счастью, не подозревая, что однажды они окажутся в пространстве на грани темноты и света, где все изменится, когда в их жизнь ворвется любовь.

Режиссером и сценаристкой проекта выступила Маргарита Михайлова, в актерский состав также вошли Петр Скворцов, Юлия Ауг, Юрий Чурсин, Полина Ауг, Алексей Вертков и Александр Горчилин. Спродюсировала ленту Елена Яцура («В движении», «9 рота», «Богиня: как я полюбила»).

На экранах кинотеатров «Хит» окажется 31 августа.