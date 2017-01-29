Мощь Шаолиня

Участники нью-йоркского хип-хоп коллектива Wu-Tang Clan продолжают проявлять интерес к сериалам Marvel и Netflix: сначала Мэтод Мэн получил камео в «Люке Кейдже», теперь же стало известно, что один из эпизодов «Железного Кулака» снял лидер группы RZA.

Серия, срежиссированная рэпером, получила название «Бессмертный появляется из пещеры». Предполагается, что сюжет эпизода (6-го по счету) расскажет историю происхождению Дэнни Рэнда / Железного Кулака.

Исполнитель главной роли проекта Финн Джонс положительно отозвался о работе RZA, отметив, что он «отлично разбирается в жанре фильмов о боевых искусствах». Ранее рэпер неоднократно снимался в кино, а его режиссерский дебют, по иронии судьбы названный «Человек с железными кулаками», увидел свет в 2012 году.

В центе сюжета сериала находится истории Дэнни Рэнда, возвращающегося в Нью-Йорк после долгого отсутствия, чтобы сразиться с силами зла, коррумпирующими город. Рэнд владеет мастерством кунг-фу и способен вызывать невероятную силу пламенного Железного Кулака. Шоураннером проекта назначен Скотт Бак, а в качестве режиссеров также выступили Джон Дал и Фэррен Блэкберн.

Релиз всех 13 эпизодов первого сезона «Железного кулака» состоится 17 марта.