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Музыка русалок

06.01.2017 13:20
Музыка русалок

Трейлер причудливой польской хоррор-комедии «Дочери танца», действие которой разворачивается в 1980-е годы. Сюжет посвящен двум плотоядным сестрам-русалкам, от скуки решающим устроиться в ночной клуб певицами.

Найдя пристанище у семьи музыкантов из Варшавы, русалки присоединяются к танцевальному коллективу, выступающему в модных «неоновых» клубах. И пока одна из них влюбляется в гитариста группы, другая продолжает испытывать жажду человеческой плоти.

«Дочери танца» являются дебютом в полнометражном кино режиссера Агнешки Смочиньски. Фильм уже успел прокатиться по многим мировым фестивалям, но датой релиза в широком прокате пока что не обзавелся.

 

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