Набирая обороты

В новом интервью с Entertainment Weekly Бен Аффлек прокомментировал ситуацию с досъемками «Лиги Справедливости», поделившись своим мнением об уходе Зака Снайдера с поста режиссера и рассказав о вкладе в проект Джосса Уидона.

«Произошедшая с “Лигой” история на самом деле довольно неортодоксальна. У Зака случилась семейная трагедия, поэтому ему пришлось покинуть проект, и это ужасно. Что касается самого фильма, то Джосс ‒ лучший кандидат на замену, которого только можно найти, и нам очень повезло, что он согласился поработать над фильмом. В итоге картина получится интригующим детищем двух разных постановщиков, каждому из которых присущи собственное уникальное видение и умение обращаться с материалом. Ранее я никогда не сталкивался с подобным опытом. При этом мне безумно нравится работать с Заком, и я в восторге от тех вещей, что мы сделали вместе с Джоссом», ‒ заявил актер.

И хотя новость о масштабных пересъемках блокбастера стала достоянием широкой общественности, Аффлек уверяет, что этот процесс не говорит ничего плохого о самой ленте и киновселенной DC: «Все фильмы, над которыми я работал, сталкивались с досъемками. “Операцию Арго” мы переснимали целых полторы недели, а “Прощай, детка, прощай” ‒ 4 дня! Сейчас наступило самое благоприятное время для работы с DC, они набирают обороты и делают всё правильно. Появилось ощущение, что всё действительно работает».

В широком прокате «Лига Справедливости» стартует 16 ноября.