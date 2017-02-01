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Неподкупный боец

01.02.2017 16:45
Неподкупный боец

Появился дебютный постер комедийного экшена «Майор Гром» – первой экранизации российского комикса от издательства Bubble. Сюжет посвящен Санкт-Петербургскому следователю, который ведет свою войну с городской преступностью.

Игорь Гром – опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам все мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути.

Оригинальный комикс выпускается Bubble с 2012 года. Место режиссера картины занимает Владимир Беседин, он же написал сценарий вместе с Артемом Габреляновым. В каст вошли  Александр ГорбатовИван ФоминовАнтон Кузнецов и Данила Якушев.

19 февраля состоится онлайн-премьера короткометражной версии «Майора Грома», затем, уже в 2018 году, в прокат попадет полная лента. 

 

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