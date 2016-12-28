Никаких ребутов

Если вы боялись, что третья часть «Гремлинов» станет очередным ребутом или ремейком, то зря. Звезда оригинальной картины 1984 года Зак Гэллиган пообещал, что фильм будет именно сиквелом, который, вероятнее всего, проигнорирует события «Гремлинов 2».

«Третьи “Гремлины” станут сиквелом, не ребутом, и Крис Коламбус собирается даже отменить некоторые моменты из “Гремлинов 2”», – заявил Гэллиган. «Криса в принципе не волнует, что произошло с тем фильмом, и в какую сторону ушли персонажи, потому что сейчас он вернул контроль над франшизой в свои руки. Впрочем, все эти вещи он сам неоднократно публично озвучивал. Главное, что это точно будет НЕ ремейк, НЕ ребут, а именно сиквел».

На данный момент никаких официальных данных о проекте не сообщается, известно лишь, что над сценарием трудится Карл Эллсуорт («Последний дом слева»).