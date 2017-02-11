Обезьяна короля

По завершении работы над блокбастером «Тор 3: Рагнарёк» Тайка Вайтити возьмется за новый безумный проект. Режиссер снимет кукольный мультфильм под названием «Бабблз», посвященный биографии домашнего шимпанзе Майкла Джексона, с которым знаменитый певец был очень близок.

Обязанности постановщика вместе с Вайтити разделит мультипликатор Марк Густафсон, работавший над «Бесподобным мистером Фоксом». Сценарий за авторством Айзека Адамсона возглавил «Чёрный список» в 2015 году. Повествование в нем ведется от лица самого питомца, описывающего в том числе различные события и скандалы, происходившие в жизни Джексона из-за его странной привязанности к шимпанзе Бабблзу, с которым певец прожил вместе почти 20 лет.

«Идея этого проекта завораживает меня, я хочу развивать её в дальнейшем. Многие знают, что я большой фанат Майкла Джексона, поэтому для меня крайне важно с почтением отнестись к его наследию. Я не собираюсь снимать обычный байопик, основной фокус будет сделан именно на рассказывании истории, в которой смешаются факты и вымысел. Она посвящена животному, пытающемуся понять этот мир.

Фильм НЕ о Майкле Джексоне, поскольку не я должен заниматься подобным сюжетом (мне было бы просто некомфортно рассказывать такую историю). Он об удивительном путешествии шимпанзе через запутанные джунгли человеческой жизни.

Думаю, воплотить нашу идею в жизнь можно только с помощью анимации. Я остался в восторге от “Аномализы”, потому что это прекрасное и неподдельное размышление об одиночестве. Мне не терпится поскорее приступить к работе вместе с Дэном Хармоном и Starburns Industries, которые разделяют моё мироощущение и так же хотят рассказывать человеческие истории уникальным художественным способом», – заявил Тайка Вайтити.

Проект будет представлен дистрибьюторам на грядущем Европейском кинорынке в Берлине, однако основную ставку компания Rocket Science планирует сделать на Каннский международный кинорынок, начинающий работу в середине мая. Премьеры «Бабблза» стоит ждать не раньше 2019 года.