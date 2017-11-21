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Новости кино

Образец надежды

21.11.2017 10:15
Образец надежды

Хотя Warner Bros. официально не анонсировали «Человека из стали 2», в беседе с LA Times Генри Кавилл сообщил, что его контракт со студией предполагает участие актера в ещё одном фильме в образе Супермена, также рассказав, какой должна быть новая картина о похождениях криптонского супергероя

«Сейчас есть замечательная возможность рассказать историю Супермена, показав его во всех красках и представив сложный фильм о моём персонаже, которому будет присуще удивительное чувство надежды и счастья. Хорошее кино, усвоившее все уроки», ‒ заявил Кавилл.

Также актер поделился своими впечатлениями от работы с режиссером Джоссом Уидоном на пересъемках «Лиги справедливости»: «Мне всегда нравился традиционный взгляд на Супермена в комиксах. Конечно, это одновременно и невероятно сложный герой. Работая с Джоссом, мы смогли сойтись во многих аспектах, касающихся Супермена как образца надежды, некоего идеала. У меня очень личное и даже покровительственное отношение к этому персонажу, и я рад возможности снова сыграть его, улыбнуться и почувствовать себя хорошо».

Известно, что на место режиссера проекта претендует Мэттью ВонKingsman», «Люди Икс: Первый Класс»), другие подробности о сиквеле «Человека из стали» не разглашаются.

 


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