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Одетый убивать

27.01.2017 14:30
Одетый убивать

Стал доступен новый отрывок из боевика  «Джон Уик. Вторая Глава», где титульный персонаж в исполнении Киану Ривза подбирает себе костюм. В Риме Уику предстоит повидаться с бывшими коллегами, а заодно и расправиться с крайне опасным старым врагом.

Легендарный наемный убийца Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового боевика, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Иэн МакШэйн, Джон Легуизамо, Лоуренс ФишбернБриджет МойнэхэнПитер СтормареРуби Роуз и рэпер Коммон в роли главного злыдня.

Релиз «Джона Уика 2» намечен на 9 февраля.

 

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