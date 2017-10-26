Одинаковый сюжет

Во время промотура блокбастера «Тор: Рагнарёк» Кевин Файги пообщался с Uproxx и ответил на критику в адрес киновселенной Марвел, в частности о схожей тональности фильмов франшизы и шаблонности сюжетов.

«Думаю, дело в нашем подходе к созданию кино. Лично мне кажется, что все ленты киновселенной достаточно разнородны. Конечно, есть общий тип повествования, но это происходит лишь потому, что эти фильмы входят в единую вымышленную кинематографическую вселенную и создаются одной командой. Нам нужны схожие черты, я не отрицаю их существование. Но, например, “Тор: Рагнарёк” и “Человек-паук: Возвращение домой” ‒ это же два абсолютно разных фильма. Они оба веселые, и оба нравятся зрителям. Если с точки зрения критики именно это является шаблоном, то я готов её принять. Но на самом деле, “Возвращение домой”, “Рагнарёк”, “Чёрная Пантера”, “Война бесконечности”, “Человек-муравей и Оса” и “Капитан Марвел”, действие которой разворачивается в 1990-х, ‒ шесть совершенно непохожих картин. Если их главное сходство заключается в том, что их интересно и действительно приятно смотреть, то я согласен с подобной критикой», ‒ говорит Файги.

В российском прокате «Тор: Рагнарёк» от режиссера Тайки Вайтити стартует 2 ноября.