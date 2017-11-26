Активно работающий над сериалом по «Хранителям» сценарист Дэймон Линделоф объяснил причину, по которой предстоящий сериал от HBO будет особенно актуален в наше время, а также почему нельзя доверять героям вроде Бэтмена и Чудо-Женщины.

«Я согласился принять участие в создании этого шоу по одной простой причине ‒ сейчас наступили опасные времена, и нам необходимы опасные шоу. Наше представление о супергероях в корне неверно», ‒ говорит Линделоф. «Я всеми руками “за” Чудо-Женщину и Бэтмена, я вырос на этих персонажах и обожаю их. Но нельзя доверять людям, которые надевают маски и уверяют, что это ради нашей защиты. Если ты прячешь свое лицо, то от тебя не стоит ждать ничего хорошего».

Ранее программный директор канала HBO Кэйси Блойс сообщал, что сериал расскажет оригинальную историю и почти не будет опираться на сюжет графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: «Я не хочу раскрывать все детали проекта, но да, он не будет прямой адаптацией комикса. Иными словами, мы хотим взять исходный материал и сделать из него телевизионной сериал, при этом не скатываясь до буквального перевода».

На малых экранах телеверсия «Хранителей» окажется в 2018-2019 году.