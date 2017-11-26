Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Мы наш, мы новый Щ.И.Т. построим!
25 звезд, которые могли стать героями киновселенной Marvel
Доктор, откуда у вас такие картинки?
8 диснеевских мультфильмов со скрытыми сексуальными посланиями
Я угадаю эту мелодию с пяти нот.
20 лучших музыкальных тем в кино и на ТВ
Отец невест.
7 фильмов, которыми Гарри Маршалл изменил мир
Проснувшаяся красавица.
7 ролей, за которые мы любим Блейк Лайвли
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Опасные времена

26.11.2017 16:30
Опасные времена

Активно работающий над сериалом по «Хранителям» сценарист Дэймон Линделоф объяснил причину, по которой предстоящий сериал от HBO будет особенно актуален в наше время, а также почему нельзя доверять героям вроде Бэтмена и Чудо-Женщины.

«Я согласился принять участие в создании этого шоу по одной простой причине ‒ сейчас наступили опасные времена, и нам необходимы опасные шоу. Наше представление о супергероях в корне неверно», ‒ говорит Линделоф. «Я всеми руками “за” Чудо-Женщину и Бэтмена, я вырос на этих персонажах и обожаю их. Но нельзя доверять людям, которые надевают маски и уверяют, что это ради нашей защиты. Если ты прячешь свое лицо, то от тебя не стоит ждать ничего хорошего».

Ранее программный директор канала HBO Кэйси Блойс сообщал, что сериал расскажет оригинальную историю и почти не будет опираться на сюжет графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: «Я не хочу раскрывать все детали проекта, но да, он не будет прямой адаптацией комикса. Иными словами, мы хотим взять исходный материал и сделать из него телевизионной сериал, при этом не скатываясь до буквального перевода».

На малых экранах телеверсия «Хранителей» окажется в 2018-2019 году.

 


 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Зря радуетесь!. 12 фильмов, концовка которых ошибочно считается хэппиендом (Евгений Ухов, Film.ru)
25.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Зря радуетесь!

Крепкая доза оптимизма, впрыснутая в вены любителя кино через удачно закончившуюся для героев историю, способна служить противоядием от грусти и депрессии, в которую неизбежно время от времени...  →
Ускользнувшая красота. 10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы (Евгений Ухов, Film.ru)
17.10.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Ускользнувшая красота

Взявшись за постановку «Прогулки», Земекис рассказал не только захватывающую реальную историю, он бросил вызов природе и времени, ведь действие фильма во многом происходит внутри, у...  →
Цвета солнца. 13 желтых киногероев (Евгений Ухов, Film.ru)
11.07.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Цвета солнца

Цветовое решение фильма – столь же неотъемлемая часть современного кинематографа, как диалоги, проработка характеров, операторский взгляд или звуковое сопровождение  →
Особое мнение. 13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм (Евгений Ухов, Film.ru)
05.12.2014
Евгений Ухов, Film.ru

Особое мнение

Не всегда задумка режиссера доходит до зрителя в первоначальном виде – продюсеры, дистрибуторы, прокатчики часто своими требованиями существенно влияют на то, в каком виде фильм выходит на...  →
Магия титров. 15 самых изобретательных начальных титров фильмов и сериалов (Борис Иванов, Film.ru)
15.11.2014
Борис Иванов, Film.ru

Магия титров

В основе своей начальные титры – штука простая и функциональная. Дайте название фильма, сообщите, кто в нем снимался и кто работал за кадром, и зрители ничего больше от вас не потребуют  →
показать еще

Новости по теме

20.09.2017
Дэймон Линделоф приступил к работе над сериалом «Хранители».
28.07.2017
Сериал HBO «Хранители» не будет опираться на комикс Алана Мура.
21.06.2017
Сценарист «Остаться в живых» создает сериал по «Хранителям».
03.02.2017
Фанатка просит назначить Снайдера режиссером нового «Бэтмена».
23.01.2017
Сериал «Остаться в живых» получит продолжение?

Свежие рецензии


Главное

Кинопремьеры месяца. Декабрь
08:00
Кинопремьеры месяца. Декабрь
10 главных фильмов декабря 2017 года
Тут и сказочке конец…
25.11
Тут и сказочке конец…
15 кинофраншиз, которые завершились в 2017 году
Свет в конце туннеля
24.11
Свет в конце туннеля
10 лучших фильмов и сериалов о загробных мирах
Опять эта неизвестность…
23.11
Опять эта неизвестность…
10 вопросов, которые остались в «Лиге справедливости» без ответа
Голыми руками
20.11
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить 10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить
15 опасностей, таящихся в космосе 15 опасностей, таящихся в космосе
11 выдающихся дорожных комедий 11 выдающихся дорожных комедий
10 лучших вымышленных городов в кино 10 лучших вымышленных городов в кино
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз 13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
5 необычных фильмов Тома Хэнкса 5 необычных фильмов Тома Хэнкса

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть