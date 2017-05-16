Опасный хакер

Variety огласили имена двух актрис, которые могут получить роль Лисбет Саландер в триллере «Девушка, которая застряла в паутине» – перезапуске «Девушки с татуировкой дракона» от режиссера Феде Альвареза.

Как сообщают источники издания, Клэр Фой («Корона», «Волчий зал») является главной фавориткой студии. При этом актриса параллельно рассматривается на одну из ролей в байопике «Первый человек» Дэмьена Шазелла, поэтому в случае её отказа шанс сыграть Лисбет Саландер также появится у Фелисити Джонс («Изгой-один»).

Новый фильм станет адаптацией четвертой книги из цикла, написанной Дэвидом Лагеркрантцем. Над сценарием работают Стивен Найт, Джей Басу и сам Феде Альварез. Начало съемок намечено на сентябрь, премьера ожидается 5 октября 2018 года.