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Опасный хакер

16.05.2017 08:30
Опасный хакер

Variety огласили имена двух актрис, которые могут получить роль Лисбет Саландер в триллере «Девушка, которая застряла в паутине» – перезапуске «Девушки с татуировкой дракона» от режиссера Феде Альвареза.

Как сообщают источники издания, Клэр ФойКорона», «Волчий зал») является главной фавориткой студии. При этом актриса параллельно рассматривается на одну из ролей в байопике «Первый человек» Дэмьена Шазелла, поэтому в случае её отказа шанс сыграть Лисбет Саландер также появится у Фелисити ДжонсИзгой-один»).

Новый фильм станет адаптацией четвертой книги из цикла, написанной Дэвидом Лагеркрантцем. Над сценарием работают Стивен Найт Джей Басу и сам Феде Альварез. Начало съемок намечено на сентябрь, премьера ожидается 5 октября 2018 года.

 

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