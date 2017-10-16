Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Срамота!
12 актрис, большую часть фильма проведших нагишом
Чеснок и кол - мои документы.
10 самых необычных охотников на вампиров в кино
Столик на двоих.
Топ-10 вымышленных кафе и ресторанов
Атас, фараоны!
7 киноспособов справиться с ожившей мумией
История Большого взрыва.
20 лучших американских телесериалов 2000-х
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Опасный пассажир

16.10.2017 12:50
Опасный пассажир

Два новых проморолика детективного триллера «Убийство в Восточном экспрессе». Режиссером киноадаптации романа Агаты Кристи и исполнителем роли Эркюля Пуаро выступил Кеннет БранаТор», «Гарри Поттер и Тайная комната»).

Зима. Стамбул. Знаменитому бельгийскому сыщику Пуаро срочно нужно попасть в Великобританию, но все места на поезд уже раскуплены. «Восточный экспресс» – так называется этот поезд,который вот-вот покинет город. К счастью, одним из его пассажиров оказывается директор компании, которой принадлежит экспресс, и он находит место для Пуаро. Поистине удивительное место, в котором собрались люди разных национальность и убеждений, но сыщика это мало интересует, поэтому позже он отходит ко сну. Ночью из-за вьюги и снегопада поезд вынужденно останавливается, и сыщику сообщают, что совершено убийство. Окно открыто, дверь купе заперта изнутри. Великому сыщику предстоит раскрыть это нелегкое дело, в котором почти у каждого пассажира был мотив для совершения преступления.

В каст также вошли Уиллем ДефоПенелопа КрусДжонни ДеппМишель Пфайффер, Майкл ПеньяДжуди ДенчДейзи Ридли и другие. Сценарий написал Майкл Грин, работавший над «Логаном», «Чужим: Завет» и «Бегущим по лезвию 2049». В продюсеры проекта от 20th Century Fox записались такие небезызвестные персоны, как Ридли СкоттСаймон Кинберг и Марк Гордон.

На российские экраны «Убийство в Восточном экспрессе» попадет 9 ноября.

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Дайджест новостей за неделю 26.09-02.10. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
02.10.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 26.09-02.10

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Фоторепортаж: "Убийство в Восточном экспрессе": Презентация в Лондоне
16.05.2017

Фоторепортаж: «Убийство в Восточном экспрессе»: Презентация в Лондоне

В Лондоне прошла презентации экранизации детектива Агаты Кристи, фильма Кеннета Браны "Убийство в Восточном экспрессе". ...  →
показать еще

Новости по теме

11.10.2017
Отрывок из «Убийства в Восточном экспрессе» с Джонни Деппом.
05.10.2017
Постеры с героями «Убийства в Восточном экспрессе».
21.09.2017
Вышел новый трейлер «Убийства в Восточном экспрессе».
08.09.2017
Джонни Депп на свежем постере «Убийства в Восточном экспрессе».
01.07.2017
Новый постер детектива «Убийство в Восточном экспрессе». 

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
08:00
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших фильмов, основанных на телесериалах 10 лучших фильмов, основанных на телесериалах
15 самых вероятных претендентов на «Оскар» 2016 года 15 самых вероятных претендентов на «Оскар» 2016 года
10 известных актеров, снимавшихся «под кайфом» 10 известных актеров, снимавшихся «под кайфом»
12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов 12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов
10 талантливых актеров, ушедших из жизни слишком рано 10 талантливых актеров, ушедших из жизни слишком рано
16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года 16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть