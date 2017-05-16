Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Страшные сказки.
10 самых мрачных семейных фильмов
Маленькие звезды.
20 самых ярких детских ролей
Король шутов.
10 лучших ролей Робина Уильямса
Очумелые ручки.
15 лучших сцен, сделанных без помощи компьютера
Мы академиев не кончали!
12 киноштампов, которые смешат ученых
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Операция Раппа

16.05.2017 00:10
Операция Раппа

Порция персонажных постеров боевика «Американский убийца» режиссера Майкла КуэстаУбить гонца», «Родина»). В касте фильма значится звезда франшизы «Бегущий в лабиринте» Дилан О’Брайен, а также Майкл Китон и Тейлор Китч.

Сюжет рассказывает о молодом агенте ЦРУ Митче Раппе (О'Брайен) и его наставнике, ветеране Холодной войны Стэне Херли (Китон). В самый разгар обучения Херли и Рапп получают задание от главы ЦРУ Ирен Кеннеди (Сэна Латан) и отправляются на опасное задание, их цель — найти и остановить неизвестного оперативника (Китч), который планирует начать Третью мировую войну на Среднем Востоке.

Премьера «Американского убийцы» состоится 15 сентября.

 

 

 

 

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

18.04.2017
Первый трейлер боевика «Американский убийца» с Китоном.
17.04.2017
Первый постер экшена «Американский убийца» с Китоном.
22.03.2017
Постеры боевика «Американский убийца» с Майклом Китоном.
03.11.2016
Кадры из «Американского убийцы» с Диланом О’Брайеном.
13.09.2016
Первые кадры из «Американского убийцы».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

25 лучших начальных сцен 25 лучших начальных сцен
15 династий талантливых «отцов и детей» Голливуда 15 династий талантливых «отцов и детей» Голливуда
12 музыкальных конкурсов в современном кино 12 музыкальных конкурсов в современном кино
10 актеров, ненавидящих свои фильмы 10 актеров, ненавидящих свои фильмы
10 голливудских фильмов о Голливуде 10 голливудских фильмов о Голливуде
10 лучших фехтовальных сражений в кино 10 лучших фехтовальных сражений в кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть