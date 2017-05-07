Отчаянный трюкач

За Томом Крузом уже давно закрепилась репутация актера, который лично выполняет на съемочной площадке даже самые опасные трюки. В случае с грядущим ребутом «Мумии» Том не стал изменять своей привычке, и новый ролик о создании фильма наглядно демонстрирует каскадерские способности голливудской звезды.

События происходят в наши дни, герой Тома Круза по имени Ник Мортон – боец спецподразделения на Ближнем Востоке, который, преследуя боевиков, попадает в странный бункер, где обнаруживает мумию ассирийской царицы. Вместе с ученой-антропологом по имени Дженни Хэлси (Аннабелль Уоллис) и группой солдат ее тело самолетом перевозят в Лондон. В процессе транспортировки случается инцидент, и самолет терпит крушение, после которого выжить удается только Нику и… мумии. Как гласит история, в свое время судьба несправедливо обошлась с ней и теперь, спустя тысячи лет, богиня просыпается ото сна. Пролежав все это время под тоннами песка, она наконец-то обретает свободу, и теперь ей ничто не помешает обрушить всю свою ярость на человечество.

Режиссером ленты выступил Алекс Курцман, над сценарием работали Джон Спэйтс и Кристофер МакКуорри. В актерский состав также вошли София Бутелла, Аннабель Уоллис, Расселл Кроу, Джейк Джонсон, Хавьер Ботет, Кортни Б. Вэнс, Белла Ава Джорджиу и другие.

Российская премьера «Мумии» ожидается 8 июня.