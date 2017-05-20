Отряд Тони

Постановщик теперь уже оскароносного «Отряда самоубийц» Дэвид Эйер метит в режиссеры нового ремейка «Лица со шрамом». Главная роль в проекте досталась звезде фильма «Изгой-один» Диего Луне.

Картина представляет собой переосмысление классической истории гангстера-иммигранта, которая была рассказана в 1932 и 1983 годах. Действие сюжета теперь развернется в Лос-Анджелесе, а главным героем станет выходец из Мексики.

Последнюю версию сценария создали братья Итан и Джоэл Коэны, переделавшие ранний скрипт от Теренса Уинтера («Клан Сопрано», «Подпольная империя», «Волк с Уолл-Стрит»). До него над лентой также работали Джонатан Херман и сам Эйер.

Мировая премьера «Лица со шрамом» назначена на 10 августа 2018 года.