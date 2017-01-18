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Отто и Анна

18.01.2017 00:00
Отто и Анна

Постер драмы «Один в Берлине» Венсана Переса – экранизации романа Ханса Фаллады о сопротивлении нацистскому режиму в Германии. Главные роли исполнили Брендан Глисон, Эмма Томпсон и Даниэль Брюль.

Действие сюжета разворачивается в Берлине в 1940-м году. Пара обычных рабочих, Отто и Анна Квангель, получают удручающую новость о том, что их единственный сын потерял жизнь на поле боя. Теперь они вынуждены лично сопротивляться нацистскому режиму.

Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале, датой релиза в России «Один в Берлине» пока что не обзавелся.

 

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