Постер драмы «Один в Берлине» Венсана Переса – экранизации романа Ханса Фаллады о сопротивлении нацистскому режиму в Германии. Главные роли исполнили Брендан Глисон, Эмма Томпсон и Даниэль Брюль.

Действие сюжета разворачивается в Берлине в 1940-м году. Пара обычных рабочих, Отто и Анна Квангель, получают удручающую новость о том, что их единственный сын потерял жизнь на поле боя. Теперь они вынуждены лично сопротивляться нацистскому режиму.

Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале, датой релиза в России «Один в Берлине» пока что не обзавелся.