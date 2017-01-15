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Перерождение DC

15.01.2017 12:30
Перерождение DC

Пока будущее нового сольного «Бэтмена» остается туманным, нам всё еще предстоит увидеть Тёмного Рыцаря в исполнении Бена Аффлека в «Лиге Справедливости». О том, чем его версия готэмского супергероя отличается от предыдущих версий, а также о значении «Лиги» для перемен в расширенной вселенной DC Аффлек рассказал в недавних интервью.

«Мой Бэтмен отличается от предыдущих по тону, и, очевидно, я просто другой актер. Самое глубокое же различие заключается в том, что я играю его будучи старше, чем были остальные актеры, когда воплощали этот образ. В моей версии это герой, который уже прошел длинный путь, имеет много опыта в данной сфере, он взрослее и мудрее. И он был невероятно взбешен в “Бэтмене против Супермена”, хотя в “Лиге Справедливости” его заботит вовсе не месть, а кое-что поважнее: защита Земли. Поэтому и ощущения другие.

Что касается “Лиги”, то вы наверняка видели тизер с Комик-Кона. Мне кажется, он достаточно хорошо отражает происходящие изменения – иную подачу сюжета, иную атмосферу. Фильм стал немного светлее, сами персонажи стали увереннее в себе и могут выражать более широкий спектр эмоций. Да и в целом стало больше людей, а, значит, и больше веселья! Множество различных персонажей сталкивается друг с другом, вся эта командная динамика открывает большие драматические возможности», – сказал Бен в интервью с Cineplex Magazine.

Во время беседы с порталом Hey U Guys Аффлек также выразил свое позитивное отношение к грядущим изменениям: «“Лига Справедливости” великолепна, она несет в себе много новых вещей, значительных перемен. Еще на площадке ощущалось некое чувство “перерождения”. Кроме того, над лентой работал захватывающий актерский состав: отличные веселые ребята вроде Эзры Миллера и Джейсона Момоа, потрясающая Галь Гадот, и Генри Кавилл. Я получил большое удовольствие».

На широких экранах «Лига Справедливости», снятая Заком Снайдером, окажется 16 ноября.

 

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