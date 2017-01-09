Планы канала

The CW Network объявили о продлении семи своих прайм-тайм сериалов на сезон 2017-2018, включая четыре проекта по комиксам DC, а также «Сверхъестественное», «Чокнутую бывшую» и «Девственницу Джейн».

На 6-й сезон продлена «Стрела», 3-й сезон получит «Чокнутая бывшая», как и «Легенды завтрашнего дня» с «Супергёрл», «Флэш» и «Девственница Джейн» продлены на 4-й сезона, а «Сверхъестественное» – на 13-й. Точные даты премьер The CW сообщает позднее.