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По стопам Дэнни

13.01.2017 17:10
По стопам Дэнни

Актерский состав ленты «Восемь подруг Оушена», спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена», продолжает пополняться новыми участниками. На этот раз к касту добавились телеведущий Джеймс Корден и Кэти Холмс, которая уже была замечена на съемочной площадке проекта.

Грядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен, а его сестра (Сандра Буллок), недавно освободившаяся из мест не столь отдаленных, и ее женская команда. Аналог персонажа Брэда Питта сыграет Кейт Бланшетт.

Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста, роль которого исполняет Дэмиэн Льюис.

Режиссером ленты выступит Гэри РоссГолодные игры», «Свободный штат Джонса»), а сценарий написала Оливия Милч. В касте также значатся Хелена Бонем КартерЭнн Хэтэуэй, Рианна, Сара Полсон, Минди Кэлинг и Аквафина. Камео-эпизод получит Мэтт Дэймон, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла.

Отечественный релиз «Восьми подруг Оушена» состоится 21 июня 2018 года.

 

 

 

 

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