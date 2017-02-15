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По стопам Дика

15.02.2017 20:15
По стопам Дика

Amazon заказали производство 10-серийной sci-fi антологии «Электрические сны: Мир Филипа К. Дика». Продюсером и исполнителем главной роли одного из эпизодов выступает Брайан Крэнстон.

Каждая серия будет представлять собой одну законченную историю, основой для сюжетов послужат произведения культового писателя, «крёстного отца» киберпанка – Филипа К. Дика. Сценаристами эпизода с участием Крэнстона назначены Роналд Д. Мур и Майкл Диннер.

Первоначально сериал планировали выпустить Channel 4 и AMC, но последние выбыли из проекта, и теперь «Электрическими снами» займутся Amazon. Дата релиза телеантологии на данный момент неизвестна.

 

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