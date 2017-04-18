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По стопам Ордена

18.04.2017 12:10
По стопам Ордена

Несколько стильных фото со съемочной площадки восьмого эпизода саги «Звёздные Войны». В новой главе космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). 

На экранах снова появятся Кэрри ФишерАдам ДрайверДонал ГлисонЭнтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 

 

 

 

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