Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
И будем вместе, вместе навсегда!
15 наших любимых пар актеров, неоднократно игравших вместе
Побудь в ее шкуре.
10 самых «женских» режиссеров-мужчин
Это «ж-ж-ж» – неспроста!
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
Женское царство.
12 лучших российских женщин-режиссеров
Потерянное в переводе.
10 голливудских актрис с самыми сексапильными голосами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

По трубам

22.04.2017 17:20
По трубам

Несколько новых кадров из супергеройского блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой», входящего в киновселенную Marvel. Премьера сольного фильма о Человеке-Пауке с Томом Холлэндом в образе титульного персонажа состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).

 

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Против течения: новый Человек-паук. Пять ловушек для нового Человека-паука (Евгений Ухов, Film.ru)
13.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: новый Человек-паук

Человечество не зря билось в экономических войнах и падало в пучину финансовых кризисов: борьба с монополией на всех фронтах общественной, политической и культурной жизни – одно из главных...  →
Разноцветные мутанты. Почему Marvel заменяет своих белых супергероев «этническими» персонажами (Борис Иванов, Film.ru)
11.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

Разноцветные мутанты

Железный Человек устал, и он уходит. Как сообщает студия Marvel, в ближайшее время в ее комиксах Тони Старк перестанет быть Железным Человеком. Его место в супергеройской броне займет 15-летняя...  →
показать еще

Новости по теме

21.04.2017
Кадр из блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой».
18.04.2017
Промо-арт «Человека-паука: Возвращение домой».
04.04.2017
Том Холлэнд хочет увидеть Джейсона Момоа в роли Крэйвена.
03.04.2017
Новый кадр из «Человека-паука: Возвращение домой».
28.03.2017
Новый трейлер «Человека-паука: Возвращение домой».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы декабря 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы декабря 2014 года
17 фильмов о незабываемом дне 17 фильмов о незабываемом дне
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июня 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июня 2014 года
7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности» 7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности»
10 кинопрезидентов, которые легко обошли бы на выборах Трампа 10 кинопрезидентов, которые легко обошли бы на выборах Трампа
25 лучших начальных сцен 25 лучших начальных сцен

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть