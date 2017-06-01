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Под подозрением

01.06.2017 16:50
Под подозрением

Следом за постером подоспел и первый трейлер «Убийства в Восточном Экспрессе». Режиссером новой киноадаптации романа Агаты Кристи и исполнителем роли Эркюля Пуаро выступил Кеннет БранаТор», «Гарри Поттер и Тайная комната»).

Зима. Стамбул. Знаменитому бельгийскому сыщику Пуаро срочно нужно попасть в Великобританию, но все места на поезд уже раскуплены. «Восточный экспресс» – так называется этот поезд который вот-вот покинет город. К счастью, одним из его пассажиров оказывается директор компании, которой принадлежит экспресс, и он находит место для Пуаро. Поистине удивительное место, в котором собрались люди разных национальность и убеждений, но сыщика это мало интересует, поэтому позже он отходит ко сну. Ночью из-за вьюги и снегопада поезд вынужденно останавливается, и сыщику сообщают, что совершено убийство. Окно открыто, дверь купе заперта изнутри. Великому  сыщику предстоит раскрыть это нелегкое дело, в котором почти у каждого пассажира был мотив для совершения преступления.

В каст также вошли Уиллем Дефо, Пенелопа Крус, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Майкл Пенья, Джуди Денч, Дейзи Ридли и другие. Сценарий написал Майкл Грин, работавший над «Логаном», «Чужим: Завет» и «Бегущим по лезвию 2049». В продюсеры проекта от 20th Century Fox записались такие небезызвестные персоны, как Ридли Скотт, Саймон Кинберг и Марк Гордон.

На широких экранах «Убийство в Восточном Экспрессе» окажется 9 ноября.

 
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