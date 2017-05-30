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Под прицелом

30.05.2017 09:15
Под прицелом

Несколько новых фотографий со съемок второго сезона супергеройского сериала «Джессика Джонс» от Marvel и Netflix с участием Кристен Риттер и Рэйчел Тейлор.

Как ранее сообщала шоураннер проекта Мелисса Розенберг, все 13 эпизодов нового сезона срежиссируют женщины. Также Роезнберг поделилась своими мыслями о продолжении сериала: «Джессика была запутавшейся и потерянной еще до прихода Килгрэйва, поэтому во втором сезоне мы будем исследовать то, как она будет пытаться двигаться дальше. Еще во времена работы над “Декстером” я поняла, что персонажа можно развивать, но никогда нельзя показывать его исцеление. <…> Если Джессика каким-то образом восстановится после нанесенной ей психологической травмы, то на этом её история и закончится».

Релиз второго сезона «Джессики Джонс» намечен на 2018 год.

 

 

 

 

 

 

 

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