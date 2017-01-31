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Покидая Готэм

31.01.2017 08:45
Покидая Готэм

Бен Аффлек отказался от режиссерского кресла новой сольной ленты о Бэтмене, сообщают Variety. Главная роль остается закрепленной за Аффлеком, который также выступает продюсером и соавтором сценария фильма.

«Есть определенные персонажи, которые занимают особое место в сердцах миллионов. Исполнение этой роли требует сфокусированности, страсти и наилучшей игры, которую я в принципе способен показать. Стало ясно, что я не смогу выполнить обе работы на должном уровне. Совместно со студией я решил подыскать режиссера, который будет сотрудничать со мной при создании этой масштабной киноленты. Я до сих пор в проекте, мы работаем над ним, но на данный момент заняты поиском постановщика. Я по-прежнему максимально предан "Бэтмену" и с нетерпением жду, когда фанаты по всему миру смогут ознакомиться с нашей работой», – сообщил Бен Аффлек в официальном заявлении.

Как отмечают Variety, среди претендентов на пост режиссера рассматривается Мэтт Ривз, снявший «Монстро» и грядущую «Войну планеты обезьян». Сценарий блокбастера уже завершен, Аффлек работал над ним вместе с Джеффом Джонсом.

Джо Манганьелло воплотит образ суперзлодея Дэфстроука, к роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс снова сыграет комиссара Джеймса Гордона (дебют актера в расширенной вселенной DC ожидается в «Лиге Справедливости»). Имена других участников съемочной команды, как и точную дату релиза, WB пока что не разглашают.

 

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