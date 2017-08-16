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Новости кино

Покоряя космос

16.08.2017 11:30
Покоряя космос

Телеканал СТС приступил к съёмкам космического сериала «Команда Б» о самых обыкновенных людях, готовых побороться с настоящими космонавтами за право полететь на Луну. Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут звёзды российского кино – Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Ян Цапник, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов и другие популярные актёры.

 

Их героев ждут серьёзные испытания в невесомости, полёты на истребителях, вращения в центрифуге и даже встречи с инопланетянами. По сюжету, генерал Брусницын (Михаил Ефремов), спасая племянника Мишу (Владимир Яглыч) от тюрьмы, поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полёта на Луну – команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша, научный сотрудник Света (Карина Андоленко), солдат в юбке Саша (Настасья Самбурская), красавчик-качок Егор (Михаил Тарабукин) и врач-неудачник Стас (Борис Дергачев) готовы обойти профессионалов из команды «А» и покорить космос.

«В этом году российский кинематограф радует нас масштабными космическими историями. Канал СТС не отстает от тренда и готовит свой, телевизионный ответ – “Команду Б”. В отличие от многих космических историй, наш проект – комедийный, а в центре сюжета не именитые космонавты, а те, кто и мечтать не мог о полете на Луну», ‒ рассказывает Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС.

 

Полный актерский состав проекта формировался на протяжении двух лет, а вот Владимир Яглыч был утвержден на главную роль изначально: именно его представляли авторы, когда работали над сценарием. Сам Владимир, большой поклонник фильма «Космическая одиссея», признаётся: «Мне сложно сказать, готов ли я полететь в космос в глобальном смысле, ведь это как билет в один конец в полную неизвестность. Но меня вдохновляет решимость моего героя и его команды. Надеюсь, их любовь и тяга к космосу передадутся и нашим зрителям».

 

Михаил Ефремов (Брусницын): «Это такая расхожая мысль, что все ребята в своё время мечтали стать космонавтами. Я, например, хотел стать министром обороны Гречко, чтобы запускать их в космос. Но а если серьезно, конечно, это очень тяжелая, ответственная, сложная работа, совершенно не отдых и не приключение. И те истории, что я слышал, только подтверждают, что космонавты чем-то похожи на врачей – думаю, здоровым цинизмом».

 

Настасья Самбурская (Саша): «Конечно, тема космоса актуальна, потому что это неизвестный для нас мир, а всё что неизвестно, всегда манит. И, может, дети, посмотрев наш сериал, снова захотят стать космонавтами. Что касается моей героини, Саша может и автомат Калашникова собрать за 4 секунды, из расчески сделать средство связи, даже ракету построить и на ней же улететь. В общем, героиня очень крутая!».

 

Готовиться к полёту актеры будут на реальных космических тренажёрах в костюмах, которые художники разработали на основе формы Воздушно-космических сил РФ. Больше всего испытаний придётся на долю героя Оскары Кучеры, сыгравшего миллиардера, купившего себе место в команде «Б».

Оскар Кучера (Геннадий): «У меня персонаж удивительный: вроде нормальный, а вроде и сумасшедший. Мой Геннадий – фанат работы, человек с одним странным пунктиком: он верит в существование инопланетян. Чтобы доказать этот факт, он готов к тяжелейшим тренировкам». 

 

Увидеть, как популярные актеры перевоплощаются в космонавтов, зрители СТС смогут уже в новом телесезоне.

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