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Поле Гаморы

21.04.2017 17:49
Поле Гаморы

Entertainment Weekly поделились порцией кадров из космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна. 15-й фильм из киновселенной Марвел окажется в широком прокате с 4 мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин ДизельЗои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Брэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет ДебикиКрис Салливан, Стивен Блэкхарт, Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла, Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум.

 

 

 

 

 

 

 

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