Полеты Маверика

Том Круз побывал в гостях у австралийского ток-шоу Sunrise, где подтвердил свое участие в сиквеле «Лучшего стрелка», а также назвал дату начала съемок второй части культового фильма Тони Скотта.

«“Лучший стрелок 2” действительно появится. Я собираюсь приступить к съемкам в нем уже в следующем году», – сообщил Круз. По словам продюсера Джерри Брукхаймера, сюжет ленты будет посвящен теме резкого роста популярности дронов, в результате которого профессия пилота постепенно уходит в прошлое.

Дата премьеры продолжения «Лучшего стрелка» пока что не разглашается.