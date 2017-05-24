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Новости кино

Полеты Маверика

24.05.2017 11:20
Полеты Маверика

Том Круз побывал в гостях у австралийского ток-шоу Sunrise, где подтвердил свое участие в сиквеле «Лучшего стрелка», а также назвал дату начала съемок второй части культового фильма Тони Скотта.

«Лучший стрелок 2” действительно появится. Я собираюсь приступить к съемкам в нем уже в следующем году», – сообщил Круз. По словам продюсера Джерри Брукхаймера, сюжет ленты будет посвящен теме резкого роста популярности дронов, в результате которого профессия пилота постепенно уходит в прошлое.

Дата премьеры продолжения «Лучшего стрелка» пока что не разглашается.

 

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