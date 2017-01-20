Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Как пройти в библиотеку?
10 самых запутанных кинолабиринтов
Герои Севера.
15 лучших канадских сериалов последних лет
Жемчужины востока.
20 самых красивых китайских актрис
Чужие лавры 2.
15 актеров, не заслуживших «Оскар» за лучшую роль
Не верь глазам своим.
12 байопиков, искажающих факты
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Помощь шамана

20.01.2017 00:28
Помощь шамана

Компания Ридли Скотта Scott Free планирует выпустить англоязычный ремейк корейского фильма ужасов «Вопль» от режиссера На Хон-чжина, премьера которого состоялась в прошлом году.

«“Вопль” напомнил им одновременно “Изгоняющего дьявола”, “Звонок” и “Семь”. Тем не менее, лента очень сложна в плане местоположения и эмоциональности, создать вестернизированный ремейк будет непросто, нужно найти подходящего режиссера. Поэтому я предложил им единственную, на мой взгляд, возможную кандидатуру: самого На Хон-чжина. Посмотрим, каково будет их решение, сейчас мы еще на ранней стадии переговоров», – заявил глава Fox International Production Хо Сун Ким.

В центре сюжета «Вопля» находится незнакомец, который приезжает в маленькую корейскую деревушку, после чего местные жители сталкиваются с цепочкой необъяснимых убийств. Когда дочь следователя также попадает под воздействие таинственного заклятия, полицейский прибегает к помощи шамана, способного исцелить её и разгадать тайну.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Палата №6. 10 безумно нелепых фильмов знаменитых режиссеров (Борис Иванов, Film.ru)
15.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Палата №6

Бывают фильмы неудачные, бывают – бездарные, а бывают фильмы, режиссеры которых кажутся сошедшими с ума. Особенно часто такая мысль приходит, когда видишь необъяснимо нелепые картины от...  →
Старики-разбойники. 15 еще работающих режиссеров старше 70 лет (Борис Иванов, Film.ru)
04.11.2014
Борис Иванов, Film.ru

Старики-разбойники

Франко-швейцарский классик Жан-Люк Годар прославился в 1959 году, и он все еще не на пенсии  →
Ридли плюс Рипли. Создателю культового «Чужого» Ридли Скотту исполняется 75 (Артем Заяц)
29.11.2012
Артем Заяц

Ридли плюс Рипли

За свою карьеру Ридли Скотт снял много отличных фильмов, среди которых и «Бегущий по лезвию бритвы» /Blade Runner/ (1982), и «Тельма и Луиза» /Thelma & Louise/ (1991), и «Гладиатор» /Gladiator/ ...  →
Мини-Мы за работой. Зачем Тарантино, дель Торо и другие находят себе протеже (Елена Тихонова)
23.04.2010
Елена Тихонова

Мини-Мы за работой

Питер Джексон нашел Нилла Блокампа, Тарантино – Илая Рота, обзавелись протеже Майл Бэй, Гильермо дель Торо и Ридли Скотт. Мы попытались понять – зачем им новые таланты в соседней комнате.  →
показать еще

Новости по теме

15.01.2017
Дени Вильнёв об атмосфере «Бегущего по лезвию 2049».
03.01.2017
«Бегущий по лезвию 2049» вернет одного из репликантов.
02.01.2017
Фассбендер о работе с Ридли Скоттом над «Чужим: Завет».
01.01.2017
Ридли Скотт о своей нелюбви к супергеройским лентам.
26.12.2016
Кэтрин Уотерстон о хорроре «Чужой: Завет» Ридли Скотта.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 самых интересных неснятых фильмов 15 самых интересных неснятых фильмов
15 лучших фильмов о работе под прикрытием 15 лучших фильмов о работе под прикрытием
10 главных фильмов января 2017 года 10 главных фильмов января 2017 года
10 фильмов об эпидемиях 10 фильмов об эпидемиях
7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами 7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами
25 самых крутых кинотачек 25 самых крутых кинотачек

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть