Помощь шамана

Компания Ридли Скотта Scott Free планирует выпустить англоязычный ремейк корейского фильма ужасов «Вопль» от режиссера На Хон-чжина, премьера которого состоялась в прошлом году.

«“Вопль” напомнил им одновременно “Изгоняющего дьявола”, “Звонок” и “Семь”. Тем не менее, лента очень сложна в плане местоположения и эмоциональности, создать вестернизированный ремейк будет непросто, нужно найти подходящего режиссера. Поэтому я предложил им единственную, на мой взгляд, возможную кандидатуру: самого На Хон-чжина. Посмотрим, каково будет их решение, сейчас мы еще на ранней стадии переговоров», – заявил глава Fox International Production Хо Сун Ким.

В центре сюжета «Вопля» находится незнакомец, который приезжает в маленькую корейскую деревушку, после чего местные жители сталкиваются с цепочкой необъяснимых убийств. Когда дочь следователя также попадает под воздействие таинственного заклятия, полицейский прибегает к помощи шамана, способного исцелить её и разгадать тайну.