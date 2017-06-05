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Помощник семьи

05.06.2017 16:00
Помощник семьи

Еще один участник каста «Остаться в живых» пополнил актерский состав сериала «Сверхлюди» из киновселенной Марвел – на этот раз Генри Йен Кьюсик, которому предстоит воплотить образ нового персонажа, доктора Эвана Деклана.

Команда Нелюдей – расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями – впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году, в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби.

Сюжет сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о Чёрном Громе (Энсон Маунт) и его королевской семье. Серинда Суон сыграет Медузу, супругу Чёрного Грома, а Кен Люн – его кузена Карнака. Иван Реон появится в образе центрального суперзлодея Максимуса. Шоураннером проекта назначен Скотт БакЖелезный кулак» Netflix, «Декстер»). 

Релиз первых двух эпизодов состоится 1 сентября в кинотеатрах IMAX, а затем шоу будет транслироваться каналом ABC.

 

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