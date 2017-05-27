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Новости кино

После Хана

27.05.2017 18:10
После Хана

В течение ближайших лет нас ждет выход не только восьмого и девятого эпизодов «Звёздных Войн», но также и нескольких спин-оффов. В беседе с Vanity Fair Кэтлин Кеннеди рассказала о разработке новых ответвлений саги и пообещала, что официальные анонсы появятся уже в скором времени.

«Пока что мы не определились, какой спин-офф последует  за “Ханом Соло”. Сейчас мы продумываем сразу несколько идей, и мы сделаем свой выбор между двумя проектами довольно скоро. Релиз этой картины предположительно состоится в 2020-м, а свое окончательное решение мы примем в июне», – говорит Кеннеди.

Также продюсер подтвердила, что сценарий IX эпизода был завершен Колином Треворроу еще в декабре, однако уход из жизни Кэрри Фишер вынудил Lucasfilm переосмыслить концепцию фильма, поскольку изначально Лея Органа должна была сыграть в нем значительную роль.

Премьера VIII эпизода от режиссера Райана Джонсона намечена на 14 декабря, безымянный спин-офф о Хане Соло попадет в широкий прокат 24 мая 2018 года.

 

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