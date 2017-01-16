Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Черным по белому.
12 черно-белых фильмов для тех, кто не любит черно-белые фильмы
Враг не пройдет!
10 самых запоминающихся экранных сражений с пришельцами
Максимальный угар.
11 друзей Невского
Рискованный бизнес.
15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате
Используй Силу воображения.
9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

После Киллгрэйва

16.01.2017 11:30
После Киллгрэйва

Entertainment Weekly пообщались с Кристен Риттер, исполнительницей роли Джессики Джонс в сериалах Marvel и Netflix, обсудив грядущий кроссовер «Защитники», где компанию её героине также составят Сорвиголова, Люк Кейдж и  Железный Кулак.

«Джессика до сих пор старается справиться с последствиями действий Киллгрэйва, а также со свалившимся на неё “успехом”. Люди постоянно хотят нанять её, у Джессики полно работы, вот только она не готова к этому. Джессика не изменилась, но её окружение – да, и теперь ей придется понять, как существовать в мире, где ты популярна», – говорит Риттер.

Премьера 8-серийных «Защитников» состоится на Netflix этим летом.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

14.01.2017
Шоураннер «Защитников» Marvel о характерах супергероев.
13.01.2017
Первые кадры и видео со съемок «Защитников» Marvel и Netflix.
18.12.2016
Сигурни Уивер на съемках сериала «Защитники» Marvel.
05.12.2016
«Люк Кейдж» от Marvel и Netflix продлен на 2 сезон.
02.12.2016
Сигурни Уивер о сиквелах «Аватара» и «Защитниках».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших говорящих экранных драконов 10 лучших говорящих экранных драконов
Сериалы зимы 2015 года Сериалы зимы 2015 года
15 звезд-рекордсменов по количеству браков 15 звезд-рекордсменов по количеству браков
12 музыкальных конкурсов в современном кино 12 музыкальных конкурсов в современном кино
10 главных фильмов декабря 2016 года 10 главных фильмов декабря 2016 года
7 фильмов, которыми Гарри Маршалл изменил мир 7 фильмов, которыми Гарри Маршалл изменил мир

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть