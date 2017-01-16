После Киллгрэйва

Entertainment Weekly пообщались с Кристен Риттер, исполнительницей роли Джессики Джонс в сериалах Marvel и Netflix, обсудив грядущий кроссовер «Защитники», где компанию её героине также составят Сорвиголова, Люк Кейдж и Железный Кулак.

«Джессика до сих пор старается справиться с последствиями действий Киллгрэйва, а также со свалившимся на неё “успехом”. Люди постоянно хотят нанять её, у Джессики полно работы, вот только она не готова к этому. Джессика не изменилась, но её окружение – да, и теперь ей придется понять, как существовать в мире, где ты популярна», – говорит Риттер.

Премьера 8-серийных «Защитников» состоится на Netflix этим летом.