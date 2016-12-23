Поворот к свету

Далеко не самый лучший прием вышедших в этом году «Бэтмена против Супермена» и «Отряда Самоубийц» вынудил DC внести изменения в будущие проекты своей киновселенной. О том, чем «Чудо-Женщина» и «Лига Справедливости» будут отличаться от двух предыдущих лент, THR рассказал продюсер Чарльз Ровен.

«“Чудо-Женщина” посвящена истории происхождения героини, поэтому динамика и сюжетные ходы заметно отличаются от других фильмов DC. Кроме того, она расскажет о замечательных отношения между Дианой и персонажем Криса Пайна, чей самолет разбился на её острове. Его появление и станет поводом для возращения Дианы к миру людей.

Когда же мы делали “Бэтмена против Супермена”, в наши задачи входило снять очень серьезный, захватывающий и драйвовый фильм. Теперь, когда прозвенел первый звонок, и тон “Лиги Справедливости” в целом будет гораздо светлее», – говорит Ровен.

Сольная лента о Чудо-Женщине в исполнении Галь Гадот попадет на экраны 1 июня 2017 года, а супергеройский тим-ап DC, срежисированный Заком Снайдером, окажется в прокате 16 ноября 2017 года.