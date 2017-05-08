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Поймать Джека

08.05.2017 19:05
Поймать Джека

Новый промо-ролик фэнтези «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В пятом фильме франшизы капитан Джек Воробей встанет за штурвал «Умирающей чайки» и столкнется с ужасающим капитаном Салазаром.

Джонни Депп возвращается на широкие экраны в роли культового антигероя – удалого капитана Джека Воробья. Вновь упустивший свою фортуну Воробей плывет на всех парусах навстречу новым неприятностям. Пираты-призраки под командованием жуткого капитана Салазара (Хавьер Бардем) ускользнули из Дьявольского Треугольника, чтобы покончить со всеми морскими пиратами, и особенно с ненавистным Джеком. Единственная надежда на спасение главного героя – легендарный Трезубец Посейдона. Но чтобы найти его, Воробью придется заключить союз с Кариной Смит (Кайя Скоделарио) – привлекательной и смышленой девушкой-астрономом – и Генри (Брентон Туэйтс), упрямым молодым моряком королевского флота. У штурвала «Умирающей чайки», жалкой старой посудины, капитан Джек ищет не только способа избавления от преследующих его несчастий, но и спасения от самого злобного и могущественного врага, с которым он когда-либо сталкивался.

В актерский состав картины также входят Кевин МакНэлли (Джошеми Гиббс), Гольшифте Фарахани (морская ведьма Шанса), Дэвид Уэнэм (Скарфилд) и Стивен Грэм (Скрам). К своим ролям вернутся Джеффри РашОрландо Блум и Кира Найтли. Режиссерами выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

Релиз «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» ожидается 25 мая.

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